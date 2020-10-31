شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام ألافيس والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحل فريق برشلونة الإسبانى، في العاشرة مساء اليوم، ضيفاً على ديبورتيفو ألافيس في الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإسباني، واستدعى الهولندي رونالد كومان، المدير الفنى لبرشلونة 21 لاعبًا في قائمة البارسا لمباراة ديبورتيفو ألافيس.
وشهدت قائمة البلوجرانا غياب كل من فيليب كوتينيو وصامويل أومتيتى بسبب الإصابة، والدولى الألمانى تير شتيجن لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.
ومن المنتظر أن يخوض البارسا بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: نيتو
الدفاع: ألبا- بيكيه- لينجليت- دست
الوسط: دي يونج- بوسكيتس- بيدري
الهجوم: فاتي- ميسي- جريزمان
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الوضع في مصر
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اصابات
107,376
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تعافي
99,353
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وفيات
6,258
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