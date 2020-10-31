شكرا لقرائتكم خبر عن بايرن يستبعد «ليفاندوفسكي» من رحلة كولونيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، عن استبعاد البولندى روبرت ليفاندوفيسكي، مهاجم بايرن ميونخ، من قائمة البافارى، لمواجهة كولن المقرر إقامتها الرابعة والنصف عصر اليوم،السبت، ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة البوندزليجا على ملعب «راين إينرجي ستاديوم».

وأشارت الصحيفة، إلى أن روبرت ليفاندوفيسكي لن يسافر مع بايرن ميونخ إلى كولونيا، لخوض الجولة السادسة من مسابقة الدوري الألماني.

وأضافت أن السبب الرئيس وراء استبعاد «ليفاندوفيسكي» من مباراة كولن، عصر اليوم، يرجع إلى رغبة هانزي فليك، المدير الفني، في إراحته بسبب الإجهاد البدني الذي يعانى منه بسبب اللعب المتواصل محليًا وأوربيًا.