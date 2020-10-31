شكرا لقرائتكم خبر عن محاولة مصرية لتسجيل رقم قياسي جديد لأعلى قفزة خارج الماء بارتداء زعانف المونو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سامح الشاذلي، رئيس الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، أن هناك محاولة للسباح المصري عمر سيد شعبان، لاعب المنتخب القومي للسباحة بالزعانف وسباح نادى الإسماعيلي، بتسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، بأعلى قفزة خارج الماء بارتداء الزعانف المونو، وذلك يوم الجمعة الموافق 20 نوفمبر المقبل بحمام سباحة استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

جدير بالذكر أن السباح المصري عمر سيد شعبان شارك عام 2015 ببطولة كأس العالم للأندية وحصد المركز الثانى 100 م مونو والمركز الثالث 50 مترا مونو تحت الماء والمركز الثالث 50 مونو. وحصل السباح عمر شعبان على كأس أحسن سباح عام 2016 في بطولة الجمهوريه وكأس مصر.

وحقق السباح المصري 3 أرقام قياسية 100 متر بزمن 37.92 و50 متر تحت المياه بزمن 15.06 و50 متر مونو في زمن 16.94. وفى التصنيف العالمى صنف ثانياً في ال 50 مترا لعام 2017 والثاني عربياً وفي عام 2018 حصد كأس أحسن مرحلة وحصل على كأس مصر 19 مرة وفي عام 2019 حصد كأس أحسن سباح بطولة جمهورية وكأس مصر.