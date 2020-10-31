شكرا لقرائتكم خبر عن «الحضري» يقترب من الوداد المغربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - في مفاجآة من العيار الثقيل، اقترب عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، من الدخول اقتحام التدريب، بعد دخوله في حسابات أكثر من نادٍ وعلى رأسهم الوداد المغربي.

وكشف محمد طلال، المتحدث الرسمي لنادي الوداد، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الوداد المغربي سيكون الوجهة المقبلة لعصام الحضري، على أن يقتحم الجهاز الفني للفريق، من خلال تقلد منصب مدرب حراس المرمى، بعد دخوله في خطة الفريق المغربي، الذي يسعى لاستعادة مساره من جديد.

وأضاف، أن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد المغربي، رحب بوجود عصام الحضري، ضمن الجهاز الفني للفريق، بعد الوصول إلى نقطة اتفاق بشكل مبدئي على استلامه المهمة، على أن تشهد الفترة المقبلة عقد جلسة بين الطرفين، للاتفاق على تفاصيل العقد والحصول على توقيع حارس مرمى الأهلي الأسبق.