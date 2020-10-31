شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي يكشف موقف «ربيعة» من نهائي أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن خالد محمود، طبيب فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، تعافي رامي ربيعة، مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من الإصابة التي ضربته في العضلة الخلفية في نهاية شهر سبتمبر الماضي، وأصبح جاهزًا للمشاركة في نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وأكد خالد محمود للجهاز الفني للأهلي أن رامي ربيعة خضع للأشعة وأثبتت شفاؤه من إصابة العضلة الخلفية، إلا أنه يخوض في الوقت الجاري مرحلة الاستشفاء قبل الانتظام في التدريبات الجماعية لعدم تجدد الإصابة مرة أخرى.
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