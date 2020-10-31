شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الجامعات يكرم الفائزين بجوائز الدورة الإلكترونية الأولي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الاتحاد الرياضي للجامعات الطلبة والطالبات الفائزين بالدورة الإلكترونية الاولى التي أستمرت نحو أكثر من شهر عبر تطبيق «زووم»، وذلك بحضور كلا من الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الإتحاد، والدكتور هشام الجيوشي، السكرتير العام، وأعضاء مجلس الإدارة الدكتور محمد كشك، والدكتور عمرو حداد، والدكتوره عزة الوسيمي، والدكتور فتحي ندا، والدكتور أحمد فرج، وبهاء مختار مدير قطاع البطولة والمنافسة بالاتحاد، بالإضافة إلى مديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا.

ووجه الدكتور صبحي حسانين، نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، الشكر لكل الطلبة والطالبات وذوي الإعاقة الذين شاركو بالدورة، ومديري الرياضة بالجامعات والمعاهد، وحث كل الحضور على ممارسة الرياضة تماشيا مع توجيهات الدولة واهتمام الرئيس السيسي بممارسة الرياضة، وقام بطرح المشروعات الجديدة التي ينوي الاتحاد تنفيذها لرفع مستوي اللياقة البدنية لطلبة وطالبات الجامعات المصرية.

واستعرض الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الاتحاد، الجهود التي بذلت من أجل إنجاح الدورة، مؤكدًا على دعم مجلس الإدارة الدائم لكل أنشطة الاتحاد وفي مقدمته الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلم، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في حين أوضح بهاء مختار عدد المشاركين في الدورة وكيفية احتساب النتائج واعلانها، وكيف سارت المنافسة بين الطلبه والطالبات وأيضًا متحدي الإعاقة.

وكان الحفل قد بدأ بتكريم مديري الرياضة بالجامعات والمعاهد العليا، الذين اجتمعوا على هامش التكريم لدراسة تقارير لجان الألعاب الرياضية المختلفة، ومناقشة إستكمال الالعاب الجماعية للدورة ٤٧، والاطلاع على موعد بداية الدورة ٤٨ المقترح، وتم اتخاذ عدة توصيات لتنفيذ الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا.