شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة جديدة على أعتاب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اقترب مسؤولو الأهلي، من حسم صفقة مهاجم أفريقي، في حال رحيل السنغالي أليو بادجي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مقرب من الأهلي، أن «مالانجو»، مهاجم الرجاء المغربي، أنهى كافة تفاصيل التعاقد مع القلعة الحمراء في انتظار التوقيع الرسمي.

وحصل مسؤولو المارد الأحمر، على موافقة اللاعب في البداية لبدء التفاوض مع مسؤولي نادي الرجاء عن القيمة المادية لأنتقال اللاعب إلى صفوف الفريق، ولكن العقبة الوحيدة التي تمنع النادي الأهلي من اتخاذ الخطوة حتى الآن بشكل كامل، هو وجود السنغالي أليو بادجي في قائمة الفريق وعدم وجود عروض له.