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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد جدة يقدم أحمد حجازي ويكشف عن رقمه (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قدم نادي اتحاد جدة السعودي لاعبه الجديد، المصري أحمد حجازي، المنضم إلى الفريق قادمًا من نادي وست بروميتش الإنجليزي، فيما كشف عن رقم قميصه.
ووقع «حجازي» على عقود انتقاله إلى اتحاد جدة قبل أن يلتقط المصري صورًا تذكارية بقميصه الجديد والذي سيحمل الرقم 26.
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