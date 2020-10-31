شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحقق الأهلي في المباريات الختامية للدوري بالقرن الحالي؟ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب السلام بالقاهرة مساء اليوم السبت مباراة فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الختامتية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.
ويتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز عقب المباراة، حيث تُوج الفريق الأحمر باللقب للمرة 42 في تاريخه.
وعلى مدار القرن الحالي حقق الأهلي الانتصار في الجولة الأخيرة للدوري خلال 10 مناسبات، في حين خسر في 3 مرات وحسم التعادل نتيجة 4 من مبارياته.
ونستعرض نتائج الأهلي بالجولة الأخيرة للدوري خلال الألفية الجارية، مع استثناء موسمي 2011-2012 و 2012-2013 الغير مكتملان.
الأهلي 3 × المقاولون 0 موسم 2000-2001
الأهلي 3 × المقاولون 1 موسم 2001-2002
الأهلي 0 × انبي 1 موسم 2002-2003
الأهلي 2× أسوان 1 موسم 2003-2004
الأهلي 2 × غزل المحلة 1 موسم 2004-2005
الأهلي 4 × الإسماعيلي 0 موسم 2005-2006
الأهلي 0 × الإسماعيلي 1 موسم 2006-2007
الأهلي 3 × أسمنت السويس 2 موسم 2007-2008
الأهلي 3 × طلائع الجيش 1 موسم 2008 -2009 (أعقبها مباراة فاصلة)
الأهلي 1 × الانتاج الحربي 0 موسم 2009-2010
الأهلي 2 × المقاصة 2 موسم 2010-2011
الأهلي 0 × سموحة 0 موسم 2013-2014 (الدورة الرباعية)
الأهلي 1 × إنبي 1 موسم 2014-2015
الأهلي 0 × الزمالك 0 موسم 2015-2016
الأهلي 2 × الزمالك 0 موسم 2016- 2017
الأهلي 1 × الزمالك 2 موسم 2017- 2018 ..(الأهلي اختتم الموسم بمباراة المصري المؤجلة)
الأهلي 1 × الزمالك 0 موسم 2018-2019
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