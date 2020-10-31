شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحقق الأهلي في المباريات الختامية للدوري بالقرن الحالي؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب السلام بالقاهرة مساء اليوم السبت مباراة فريقي الأهلي وطلائع الجيش في الجولة الختامتية لمسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

ويتسلم الأهلي درع الدوري الممتاز عقب المباراة، حيث تُوج الفريق الأحمر باللقب للمرة 42 في تاريخه.

وعلى مدار القرن الحالي حقق الأهلي الانتصار في الجولة الأخيرة للدوري خلال 10 مناسبات، في حين خسر في 3 مرات وحسم التعادل نتيجة 4 من مبارياته.

ونستعرض نتائج الأهلي بالجولة الأخيرة للدوري خلال الألفية الجارية، مع استثناء موسمي 2011-2012 و 2012-2013 الغير مكتملان.

الأهلي 3 × المقاولون 0 موسم 2000-2001

الأهلي 3 × المقاولون 1 موسم 2001-2002

الأهلي 0 × انبي 1 موسم 2002-2003

الأهلي 2× أسوان 1 موسم 2003-2004

الأهلي 2 × غزل المحلة 1 موسم 2004-2005

الأهلي 4 × الإسماعيلي 0 موسم 2005-2006

الأهلي 0 × الإسماعيلي 1 موسم 2006-2007

الأهلي 3 × أسمنت السويس 2 موسم 2007-2008

الأهلي 3 × طلائع الجيش 1 موسم 2008 -2009 (أعقبها مباراة فاصلة)

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الأهلي 1 × الانتاج الحربي 0 موسم 2009-2010

الأهلي 2 × المقاصة 2 موسم 2010-2011

الأهلي 0 × سموحة 0 موسم 2013-2014 (الدورة الرباعية)

الأهلي 1 × إنبي 1 موسم 2014-2015

الأهلي 0 × الزمالك 0 موسم 2015-2016

الأهلي 2 × الزمالك 0 موسم 2016- 2017

الأهلي 1 × الزمالك 2 موسم 2017- 2018 ..(الأهلي اختتم الموسم بمباراة المصري المؤجلة)

الأهلي 1 × الزمالك 0 موسم 2018-2019