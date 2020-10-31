شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يستعد لعقد صفقة ضخمة في يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لعقد صفقة ضخمة خلال فترة الانتقالات الشتوية من أجل تدعيم خط دفاعه، في ظل غياب الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي تعرض للإصابة بالرباط الصليبي.

ويسعى المدير الفني الألماني يورجن كلوب لضم مدافع جديد لسد الفراغ الذي خلّفه غياب «فان دايك»، وكذلك «فابينيو»، الذي تعرض بدوره للإصابة، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، إذ وقع اختياره على كاليدو كوليبالي، نجم نابولي الإيطالي.

وفي حالة عدم نجاح الريدز في حسم صفقة المدافع السنغالي، فإن الفريق الإنجليزي سيتجه إلى مدافع شالكه، أوزان كاباك.

وكان النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قد عبر عن ترحيبه سابقًا بفكرة انضمام مواطنه وزميله في منتخب أسود التيرانجا إلى الريدز واللعب بجواره.