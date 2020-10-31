شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يحدد موعد سفره إلى القاهرة لمواجهة الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

حدد نادي الرجاء المغربي موعد سفره إلى العاصمة المصرية القاهرة من أجل مواجهة نادي الزمالك في مباراة إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسب صحيفة «المنتخب» المغربية، فإن الفريق المغربي سيغادر إلى القاهرة، الاثنين القادم، قبل يومين من موعد المباراة.

وكان نادي الزمالك قد نجح في تحقيق فوز مهم خارج ملعبه في مباراة الذهاب بهدف نظيف سجله المغربي أشرف بن شرقي.

وحسم النادي الأهلي تأهله إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، فيما ينتظر المتأهل من المباراة المرتقبة بين الزمالك والرجاء، إذ من المقرر إقامة المباراة النهائية يوم 27 نوفمبر على ملعب برج العرب.