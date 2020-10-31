التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد طلائع الجيش في جولة ختام الدوري المصري

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري
يختتم فريق النادي الأهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، ويخوض الاهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.
الأهلي وطلائع الجيش
موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 31 أكتوبر فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية. موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش
وتنقل قناتي اون تايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.
التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد طلائع الجيش
استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيدفع به في مباراة طلائع الجيش بالجولة الختامية للدوري المصري الممتاز اليوم السبت.
وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:
حراسة المرمى: علي لطفي.
خط الدفاع: عربي بدر - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي.
خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - أحمد الشيخ – محمود كهربا.
خط الهجوم: أليو بادجي.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري
وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني الشكر لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب ستاد السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصريويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ..ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري
أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.
موقف الاهلي في الدوري قبل لقاء الطلائع الليلة
يعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 86 نقطة بعد أن خاض 33 مباراة فاز في 27 مباراة وسجل لاعبو المارد الأحمر 71 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً .
جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاهلي وطلائع الجيش
موقف الطلائع في الدوري قبل لقاء الاهلي الليلة
يحتل الطلائع الثاني عشر برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.
طموح موسيماني في مباراة الطلائع
يسعى موسيماني لمواصلة عروضه الجيدة مع الأهلي وختام الموسم بتحقيق فوز باعتبارها مباراة التتويج بلقب الدوري، كما يخطط لإشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين في هذه المباراة.
ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري
ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري حيث يتربع فريق الأهلى على الصدارة برصيد 86 بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثانى 68 برصيد ويصارع على الوصافة مع بيراميدز الذى يقع في المركز الثالث علما بأن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط آخر الموسم بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الأحمر.
20 لاعباً فى قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاهلى بمباراة التتويج بالدورى
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة
وضمت القائمة كل من :"محمد بسام ومصطفى محمود وخالد سطوحى وأحمد سامى ومحمود عاطف وعمرو السيسى ومحمد اشرف روقة ومهند لاشين وعبد الرحمن زولا ومحمد ناصف وكريم ممدوح وأحمد سمير وعمرو جمال وناصر منسى وأحمد داوودا وأحمد كابوريا وأبو بكر ديارا وكيفين موهيرى ومحمد شحاته ومحمود سامى"
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلةتعد مباراة طلائع الجيش والأهلى المباراة الأخيرة لستة نجوم من طلائع الجيش تنتهى إعارتهم بنهاية الدورى، وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته بنهاية مباراة نادى مصر بالجولة 33 للمسابقة، حيث لا يحق له المشاركة فى لقاء الأهلى.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلةوأكد عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، أن فريقه سوف يواجه الأهلى بحثاً عن النقاط الثلاث من أجل إنهاء المسابقة بالمركز الثامن، موضحاً أن بطل الدورى لا يضم بدلاء فكل لاعبيه نجوم، وقال بسيونى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، "فى ناس بتقول الأهلى هيلاعبنا بالبدلاء والناشئين، هو صالح جمعة وكهربا ووليد سليمان وبادجى بدلاء؟!، الأهلى بطل الدورى لا يضم لاعبين بدلاء كلهم نجوم".
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلة
وأضاف المدير الفنى لطلائع الجيش، "أبارك لفريق الأهلى على التأهل للمباراة النهائية لدورى الأبطال الأفريقي، فقد أثبت حضوراً قوياً وقدم مباراة كبيرة وأتمنى أن يلحقه الزمالك، نشاهد نهائى قارى مصرى لأول مرة فى التاريخ".
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري والقنوات الناقلةوتابع عبد الحميد بسيونى، "حق مشروع للطلائع الفوز على الأهلى واستغلال تركيز لاعبيه فى النهائى الأفريقى ولكن أرفض نغمة أن الأحمر سيخوض المباراة بالبدلاء، فليس هناك لاعب أساسى وآخر بديل فى الأهلى ".
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلةوأضاف بسيونى، "الفوز على الأهلى يدفع بالطلائع للمركز الثامن، وهى خطتنا، لاسيما بعد انتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر والإطاحة بمنافس عنيد مثل بيراميدز".
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلة
وقدم الاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى الشكر لمجلس إدارة نادى طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلى، ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدورى الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب استاد السلام للمشاركة فى الاحتفالية التى تنظمها الشركة الراعية للنادى الأهلى، بمناسبة فوزه بمسابقة الدورى هذا الموسم.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلةوحسم الاهلى بطولة الدوري لصالحه للمرة الخامسة على التوالي فيما تأكد هبوط طنطا ونادى مصر وحرس الحدود للقسم الثانى وحسم الزمالك لقب الوصيف وعاد المقاولون العرب للظهور الافريقى بعد حسم المركز الرابع لصالحه وتبقى المواجهات الأخيرة بمثابة تحسين مراكز بين الفرق.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلةوضرب فريق طلائع الجيش موعدًا فى مع المتأهل من الزمالك ونادى مصر لنصف نهائى بطولة الكأس، بعد أن حصد بطاقة التأهل بالفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح ، حيث تألق محمد بسام حارس الطلائع وتصدى لثلاثة ركلات ترجيح من أربعة ركلات سددت على مرماه.
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلةوضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة قبل الاخيرة للمسابقة .
موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي والقنوات الناقلة
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