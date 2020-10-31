طلائع الجيش ضد الأهلي .. عاشور وإكرامي ورمضان يغيبون عن احتفالية التتويج

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جدة - عمرو شويل طلائع الجيش ضد الأهلي وجه مسئولو النادي الأهلي الدعوة لمؤمن زكريا لاعب الفريق السابق لحضور احتفالية حصول الفريق الأحمر على درع الدوري المقرر اقامتها مساء اليوم بعد مباراة طلائع الجيش في ختام مباريات المسابقة، ويغيب الثلاثي حسام عاشور، شريف إكرامي ورمضان صبحي، لاعبي الفريق سابقًا، عن حضور احتفالية تسلم درع طلائع الجيش ضد الأهلي من ناحية أخرى، يتسلّم النادي الأهلي درع بطولة الدوري فى مباراة الليلة أمام الطلائع بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط، ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً، أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً. طلائع الجيش ضد الأهلي ورغم فارق النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ورغم أن المباراة تحصيل حاصل إلا أن موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه عن أهمية تقديم عرض قوي الليلة من أجل الحفاظ على "هيبة" الفريق ومن أجل مواصلة الأرقام الجيدة التى حققها الأحمر هذا الموسم ، وأكد موسيماني للاعبيه أن الطلائع فريق قوي ومُنظّم وقادر على تقديم عرض قوي أمام البطل كما حذر موسيماني لاعبيه من العنف حتى لا يتعرض أحدهم لإصابات قد تحرم الفريق من جهوده الفترة المقبل. طلائع الجيش ضد الأهلي وجه مسئولو النادي الأهلي الدعوة لمؤمن زكريا لاعب الفريق السابق لحضور احتفالية حصول الفريق الأحمر على درع الدوري المقرر اقامتها مساء اليوم بعد مباراة طلائع الجيش في ختام مباريات المسابقة، ويغيب الثلاثي حسام عاشور، شريف إكرامي ورمضان صبحي، لاعبي الفريق سابقًا، عن حضور احتفالية تسلم درع الدوري المصري رقم 42 في تاريخ الأهلي، وذلك بعد عدم توجيه الدعوة لهم، ورحل حسام عاشور عن صفوف النادي الأهلي إلى الاتحاد السكندري بينما وقع رمضان وإكرامي إلى نادي بيراميدز.من ناحية أخرى، يتسلّم النادي الأهلي درع بطولة الدوري فى مباراة الليلة أمام الطلائع بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط، ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً، أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً.ورغم فارق النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ورغم أن المباراة تحصيل حاصل إلا أن موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه عن أهمية تقديم عرض قوي الليلة من أجل الحفاظ على "هيبة" الفريق ومن أجل مواصلة الأرقام الجيدة التى حققها الأحمر هذا الموسم ، وأكد موسيماني للاعبيه أن الطلائع فريق قوي ومُنظّم وقادر على تقديم عرض قوي أمام البطل كما حذر موسيماني لاعبيه من العنف حتى لا يتعرض أحدهم لإصابات قد تحرم الفريق من جهوده الفترة المقبل.

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