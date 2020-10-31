كشف حساب الجزائري رضوان شريفي أحدث صفقات الإسماعيلي

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جدة - عمرو شويل انضم الجزائرى رضوان شريفى لصفوف الإسماعيلي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى ، وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإعادة الفريق لمساره الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب ، رضوان شريفى ولد فى 22 فبراير عام 1993 (27 عام ) حيث خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين ، ويعد النجم الجزائرى هو احد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.

وشارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدف وصنع 3 أهداف واللعب فى العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية فضلا لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين ، ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالهم هدف وصنع أكثر من 8 أهداف إضافة لخوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالهم هدفين وسجل هدف واحد ، فضلا عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال افريقيا وست مواجهات بكأس الكونفدرالية.

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وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى ، كان شريفي قريب من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.

يتمتع رضوان شريفي بإجادة الدفاع و اللعب الهجومي بجانب التسديدات والتقدم الهجومى فى بعض الأوقات.