شكرا لقرائتكم كشف حساب الجزائري رضوان شريفي أحدث صفقات الإسماعيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل انضم الجزائرى رضوان شريفى لصفوف الإسماعيلي من أجل تدعيم الجبهة اليسرى ، وذلك ضمن خطة مجلس الإدارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان لإعادة الفريق لمساره الطبيعى منافسا وحاصدا للألقاب ، رضوان شريفى ولد فى 22 فبراير عام 1993 (27 عام ) حيث خاض 27 مباراة بقميص اتحاد العاصمة الموسم الماضي ونجح في صناعة هدفين ، ويعد النجم الجزائرى هو احد المشاركين فى حصد فريقه الأسبق على لقب بطولة الدورى المحلى موسم 2018-2019.
وشارك مع منتخب بلاده للناشئين تحت 23 عاما فى أكثر من 14 مباراة بجانب تسجيله هدف وصنع 3 أهداف واللعب فى العديد من المباريات المؤهلة لأولمبياد البرازيل الماضية فضلا لعب نهائيات كأس الأمم الأفريقية والتواجد ضمن صفوف منتخب الجزائر للمحليين ، ويملك الجزائرى خبرة كبيرة حيث خاض 117 مباراة بالدورى الجزائرى سجل خلالهم هدف وصنع أكثر من 8 أهداف إضافة لخوض 11 مواجهة بكأس الجزائر وصنع خلالهم هدفين وسجل هدف واحد ، فضلا عن المشاركة بثمانية مباريات بدورى أبطال افريقيا وست مواجهات بكأس الكونفدرالية.
وخلال فترة تألقه ضمن صفوف فريق اتحاد بلعباس الجزائرى ، كان شريفي قريب من الانضمام لصفوف انجيه الفرنسى تحت قيادة المدير الفنى ستيفان مولان إلا أن المفاوضات لم يكتب لها النجاح.
يتمتع رضوان شريفي بإجادة الدفاع و اللعب الهجومي بجانب التسديدات والتقدم الهجومى فى بعض الأوقات.
كانت هذه تفاصيل خبر كشف حساب الجزائري رضوان شريفي أحدث صفقات الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.