مصدر لمصراوي: الأهلي رفض إدخال صلاح محسن في صفقة بيكهام لاعب وادي دجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي

أكد مصدر لمصراوي، أن النادي الأهلي رفض طلب وادي دجلة بضم صلاح محسن لاعب الفريق المعار إلى سموحة ضمن صفقة أحمد رمضان بيكهام مدافع دجلة.

وكان مصدر أكد في تصريحات سابقة لمصراوي، أن الأهلي سيعقد جلسة مع نادي وادي دجلة لحسم صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام للقلعة الحمراء نهائيا.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته، أن وادي دجلة طلب الحصول على خدمات صلاح محسن ضمن صفقة انضمام بيكهام للقلعة الحمراء.

وأشار المصدر إلى أن رفض الأهلي بإدخال صلاح محسن ضمن صفقة بيكهام، بسبب أن المهاجم سيعود إلى صفوف الفريق الأحمر خلال الموسم المقبل.