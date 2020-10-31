بالصور.. مراسم توقيع عقد أحمد حجازي مع اتحاد جدة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
نشر الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة السعودي، صوراً من مراسم تقديم المدافع المصري أحمد حجازي اللاعب المنضم حديثاً للفريق.
وانضم أحمد حجازي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي قادماً من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء.
وكان حجازي وصل في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي، إلى السعودية من أجل الالتحاق بـ"العميد".
وظهر حجازي بجانب أحمد كعكي، نائب رئيس اتحاد جدة في مراسم توقيع العقد مع الفريق السعودي وهو يحمل قميصه الجديد.
وسيرتدي حجازي الرقم 26 مع فريق اتحاد جدة خلال الموسم الحالي، وهو الرقم ذاته الذي ارتداه المدافع المصري مع فريق وست بروميتش ألبيون.
وقد يشارك النجم أحمد حجازي في مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي السعودي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.
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