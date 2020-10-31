مهاجم النصر السعودي يؤكد إصابته بكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ): أعلن نجم كرة القدم المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم فريق النصر السعودي عن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد. وكتب حمد الله في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي : "تأكدت إصابتي بكورونا ولله الشكر، بالشفاء العاجل للجميع وحفظكم الله من كل مكروه أينما كنتم". وتأتي إصابة حمد الله بمثابة ضربة موجعة للنصر الذي يستعد لمواجهة الشباب الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

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