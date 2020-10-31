تقارير: ليفاندوفسكي خارج قائمة بايرن أمام كولون

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 ـ ( د ب أ):

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا أن روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، سيكون خارج قائمة الفريق البافاري في مباراته أمام كولون بالدوري الألماني اليوم السبت.

وكتبت صحيفتا "بيلد" و"بيلد شبورت" أنه من المنتظر عدم سفر اللاعب البولندي/32 عاما/ مع الفريق إلى كولونيا، وأن بايرن لم يعلن عن سبب غياب ليفاندوفسكي.

ومن المرجح أن يكون السبب في ذلك هو رغبة المدير الفني هانزي فليك في منح هداف الدوري الألماني راحة بسبب الإجهاد في مسابقتي الدوري ودوري أبطال أوروبا.

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وكان ليفاندوفسكي تدرب مع الفريق بشكل طبيعي أمس الجمعة.

كانت آخر مرة غاب فيها أحسن لاعب في أوروبا عن الفريق البافاري في مباراة بوروسيا مونشنجلادباخ منتصف يونيو الماضي والتي انتهت بفوز بايرن بهدفين مقابل هدف، وكان ليفاندوفسكي قد تغيب عن المباراة بسبب حصوله على بطاقة صفراء.

ويتصدر ليفاندوفسكي حاليا قائمة هدافي الدوري الألماني برصيد عشرة أهداف في أول خمس مباريات في البطولة.