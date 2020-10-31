مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم السبت 31-10-202 الدوري الإنجليزي Manchester City

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتداليوم بث مباشر تقام مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد اليوم السبت ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والتي تقام على ملعب برامول لين معقل شيفيلد يونايتد.
ويسعى فريق مانشستر سيتي لاستعادة الانتصارات في الدوري الممتاز بعدما تعادل مؤخرًا مع وست هام يونايتد (1/1).
ويعاني مانشستر سيتي خلال الموسم الجاري، من تذبذب في النتائج بالدوري، حيث فاز على وولفرهامبتون يم خسر من ليستر سيتي، وبعد ذلك تعادل أمام ليز يونايتد وفوز على أرسنالومؤخرًا تعادل آخر أمام وست هام يونايتد، ليبقى عند النقطة 8 في المركز الـ 13 من جدول ترتيب المسابقة.
وفي المقابل لا يزال شيفيلد يونايتد يبحث عن أول انتصار في الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي بعد أن أنهى مبارياته الـ 6 بخسارة 5 والتعادل في مناسبة واحدة، وضعته في المركز قبل الأخير بالجدول.
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موعد مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتد
اليوم والقنوات الناقلة
تقام مباراة مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتداليوم السبت، في تمام 3:30 بتوقيت السعودية والأردن، و2:30 بتوقيت مصر، وتبث المباراة عبر قناة بي ان سبورتس 2 ويعلق عليها حسن العيدروس.
من الجدير بالذكر أن آخر مباراة جمعت بين مانشستر سيتي وشيفيلد يونايتدفي الدوري، انتهت بفوز السيتيزنز بهدف واحد دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما في الجولة الـ 24 من عمر مسابقة الموسم الماضي.
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