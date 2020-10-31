9 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر .. تعرف عليهم

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام البدري، على ضم 9 لاعبين من الأهلي لمعسكر نوفمبر المقبل.
ويعلن الجهاز الفني ضم الأسماء التالية بعد لقاء الأهلي وطلائع الجيش في ختام الدوري:
محمد الشناوي وأيمن أشرف ومحمد هاني وأحمد فتحي وحسين الشحات ومحمد مجدي قفشة ومروان محسن وعمرو السولية وحمدي فتحي
اختار حسام البدري مجموعة من اللاعبين للإنضمام إلي قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من ٣ نوفمبر المقبل بعد إنتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز
وتضم هذه القائمة : الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي) وحسام حسن واحمد ابوالفتوح(سموحة ) طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب )واكرم توفيق (الجونة)
صرح بذلك محمد بركات مدير المنتخب وقال أن الجهاز الفني اتخذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة لسد احتياجاته في جميع المراكز مضيفا علي حرص الجهاز الفني بإستدعاء كل العناصر المرشحة في دائرة اختياراته لمحاولة الحفاظ علي جاهزيتهم خلال تدريبات المعسكر المفتوح بعد إنتهاء الموسم وذلك تفاديا لحدوث اَي أمور طارئة بوجود إصابات لاقدر الله لاسميا وأن هناك مباريات مازالت متبقية للاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين
وأضاف مدير المنتخب أنه سيتم اختيار القائمة النهائية من هذه المجموعة مع عناصر الاهلي والزمالك والمحترفين بعد الاطمئنان علي سلامتهم فور إنتهاء مشاركتهم الرسيمة
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