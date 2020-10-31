تعرف على رقم قميص أحمد حجازي مع اتحاد جدة

قدم فريق اتحاد جدة السعودي، الدولي المصري أحمد حجازي المنضم حديثًا من نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وانضم أحمد حجازي إلى صفوف اتحاد جدة السعودي قادماً من صفوف نادي وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء. ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة مع وجود بند أحقية الشراء. ونشر الموقع الرسمي لنادي اتحاد جدة، صورًا لـ أحمد حجازي وهو يحمل قميص الفريق، بجانب أحمد الكعكي نائب رئيس النادي. نائب رئيس النادي. Advertisements وسيرتدي حجازي الرقم 26 مع فريق اتحاد جدة خلال الموسم الحالي، وهو الرقم ذاته الذي ارتداه المدافع المصري مع فريق وست بروميتش ألبيون. وقد يشارك النجم أحمد حجازي في مباراة اتحاد جدة أمام الأهلي السعودي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

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