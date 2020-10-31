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ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضيفًا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب مينديزوروز مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر "الليجا".

تنطلق مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 3 بتعليق رؤوف خليف .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة

كالتالي..

حراسة المرمى: نيتو.

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خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمو لينجليه، جيرارد بيكيه، سيرجينو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيانيتش، ليونيل .

خط الهجوم:ميسي، أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .

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