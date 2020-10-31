ميسي يقود تشكيل برشلونة المتوقع أمام ديبورتيفو ألافيس بالدوري الإسباني

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب مينديزوروز مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

تنطلق مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة

العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

تذاع مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 3 بتعليق رؤوف خليف .

ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة

كالتالي..

حراسة المرمى: نيتو.

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خط الدفاع: جوردي ألبا، كليمو لينجليه، جيرارد بيكيه، سيرجينو ديست.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بيانيتش، ليونيل ميسي.

خط الهجوم:ميسي، أنسو فاتي، عثمان ديمبيلي.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط .