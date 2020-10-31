المقاولون يفكر بالدفع بـ الناشئ يوسف حسن أساسيًا

يفكر الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس، بالدفع بـ الناشئ يوسف حسن، خلال مواجهة بيراميدز المقرر لها مساء اليوم السبت، ضمن ختام منافسات الدوري الممتاز.

واستقر الجهاز الفني بالدفع أيضًا بالعديد من اللاعبين الشباب ، من أجل منحهم فرصة أكبر باللعب مع الفريق

الأول، في الدوري الممتاز، وإعطاءهم الثقة.

ويعتمد المقاولون على قطاع ناشئيه بشكل كبير، ويأمل ذئاب الجبل في تكرار تجربة محمد صلاح نجم ليفربول، ومحمد النني نجم آرسنال.

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ويلتقي المقاولون أمام بيراميدز في الساعة الخامسة والنصف مساءً،

اليوم.

على الجانب الآخر، اقام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس ولاعبي الفريق احتفالية للاعب طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الذي خاض مع المقاولون مرانه الأخير قبل انضمامه للأهلي الذي انتقل اليه رسميًا.

واحضر الفريق تورتة للاحتفال بالاعب على هامش مران الفريق الاخير قبل مباراة بيراميدز التي ستقام غدا وسيحضرها اللاعب لمؤازرة زملاءه.