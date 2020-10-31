موعد مباراة بايرن ميونخ وكولون في الدوري الألماني

يستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره كولون، مساء اليوم السبت، على ملعب كولونيا في إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري الألماني الممتاز.

ويسعى بايرن ميونخ إلى تحقيق الفوز لمواصلة سلسلة انتصاراته المحلية والأوروبية، تحت قيادة المدير الفني هانزي فليك، حيث خاض البافاري 5 مباريات في البوندسليجا.

وخرج ليفاندوفسكي من قائمة بايرن ميونج، في مواجهة اليوم بسبب رغبة هانزي فليك في إراحته، خاصة وأنه من العناصر الأساسية للفريق.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل بايرن ميونخ كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: لوكاس هيرنانديز ـ دافيد ألابا ـ سول ـ كريستيان بافارد

خط الوسط: جوريتسكا ـ جوشوا كيميتش

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خط الهجوم: كومان – مولر – دوجلاس كوستا ـ سيرجي جنابري.

موعد مباراة بايرن ميونخ أمام كولون

وتقام المباراة في تمام الرابعة والنصف من مساء اليوم السبت.

القنوات الناقلة

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 7.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم، وهو في المركز الثاني خلف لايبزيج، برصيد 12 نقطة، حيث خاض 5 مباريات فاز في 4 وخسر مباراة.