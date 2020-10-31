مركز شباب الحسينية على صفيح ساخن ..استدعاء الشرطة للأعضاء

فى واقعة فريدة من نوعها قام هشام إسماعيل مدير إدارة شباب مدينة الحسينية باستدعاء الشرطة لأعضاء مركز شباب الحسينية اثناء تواجدهم داخل مركز الشباب متهمهم باقتحام مركز الشباب. وعندما حضر ضابط من مركز شرطة الحسينية قام بسؤال أمن مركز الشباب بـ هل قام الأعضاء باقتحام المركز فأجاب جميعهم بأنه لم يحدث ذلك، ويذكر أن وكيل الوزارة وائل الألفى قام بتشكيل لجنة لإدارة مركز شباب الحسينية برئاسة هشام إسماعيل دون علم مجلس الإدارة المنتخب أو إبلاغهم على حد قولهم.

فى نفس السياق طالب عبدالعزيز المرحلى رئيس مركز شباب الحسينية هشام إسماعيل بإظهار قرار الحل لكنه رفض ذلك.

وفى سياق متصل استنكر الإعلامى حازم عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة ماحدث من هشام إسماعيل واعتبره بمنزلة استخدام سلطة ونفوذ واستقواء بالنسب مع آحد نواب مجلس النواب، وأضاف أن هناك لوائح وقوانين تحكم مراكز الشباب لم يلجأ لها هشام إسماعيل ولايوجد قرار بمنع الأعضاء من التواجد داخل مركز الشباب وطالب أيضًا الوزير بوقف هذة المهازل التى تعصف باستقرار مركز الشباب. يحدث ذلك، ويذكر أن وكيل الوزارة وائل الألفى قام بتشكيل لجنة لإدارة مركز شباب الحسينية برئاسة هشام إسماعيل دون علم مجلس الإدارة المنتخب أو إبلاغهم على حد قولهم.فى نفس السياق طالب عبدالعزيز المرحلى رئيس مركز شباب الحسينية هشام إسماعيل بإظهار قرار الحل لكنه رفض ذلك.وفى سياق متصل استنكر الإعلامى حازم عبدالعزيز عضو مجلس الإدارة ماحدث من هشام إسماعيل واعتبره بمنزلة استخدام سلطة ونفوذ واستقواء بالنسب مع آحد نواب مجلس النواب، وأضاف أن هناك لوائح وقوانين تحكم مراكز الشباب لم يلجأ لها هشام إسماعيل ولايوجد قرار بمنع الأعضاء من التواجد داخل مركز الشباب وطالب أيضًا الوزير بوقف هذة المهازل التى تعصف باستقرار مركز الشباب.

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