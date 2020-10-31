"أبوريدة" ورموز الكرة المصرية يدعمون ثروت سويلم في انتخابات النواب

حرص المهندس هاني أبو ريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، على دعم اللواء ثروت سويلم، من مسقط رأسه بمدينة أبو حماد، استعدادا لخوض انتخابات مجلس

النواب.

وحضر لفيف من نحوم الكرة المصرية، إلى السناجرة والصوة، مسقط رأس سويلم، لدعمه في انتخابات مجلس النواب 2020، من بينهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة السابق وكرم كردي

نقيب الصيادلة وأحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة السابق والدكتورة دينا الرفاعي ووليد مهدي مدير المباريات بنادي بيراميدز، والدكتور محمد شيحة رئيس قطاع الدلتا والقناة بشركة استادات القابضة.

ويحظى ثروت سويلم بصداقة الكثير من نجوم كرة القدم المصرية، نظرًا لتواجده في منصب المدير التنفيذي لاتحاد الكرة لمدة 7 سنوات.