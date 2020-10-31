موعد مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا على نظيره فريق ديبورتيفو ألافيس على ملعب مينديزوروز مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإسباني "الليجا".

موعد مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس

تنطلق مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس في

تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة،

فيما تكون مباراة برشلونة و ديبورتيفو ألافيس في

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس

تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية ، بينما تقام مباراة برشلونة وديبورتيفو ألافيس في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

تذاع مباراة ريال مدريد وهويسكا بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت المشفرة 3 بتعليق رؤوف خليف.

ويدخل برشلونة المباراة وهو في المركز الثاني عشر برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فريق ديبورتيفو ألافيس المركز الخامس عشر برصيد 7 نقاط.