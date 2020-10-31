بث مباشر | مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الإسباني

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “ريال مدريد وهويسكا” في إحدى مباريات اليوم السبت 31-10-2020 في الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

تنقل مباراة “ريال مدريد وهويسكا” على قناة بي إن سبورتس 1 و2، بصوت المعلق “يوسف سيف”، كما تنقل على قناة لا ليجا تي في بار.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

يستضيف بطل الدوري الإسباني “ريال مدريد” نظيره الصاعد حديثًا “هويسكا”، وعينه على تحقيق الثلاث نقاط لجعل مصير تصدره لجدول ترتيب الليجا في يده.

ويحتل “ريال مدريد” المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن كل من الوصيف “قادش” الذي لعب مباراتين زائديتن، والمتصدر “ريال سوسيداد” الذي لعب مباراة زائدة.

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في المقابل يتطلع فريق “هويسكا” إلى تحقيق فوزه الأول هذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث خسر مباراتين وتعادل في 5.

ويتواجد هويسكا في أولى مراكز الهبوط – المركز 18- برصيد 5 نقاط، وبفارق نقطة واحدة عن المركز 16، وبفارق نقطتين عن المركز 12.

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ريال مدريد 0-0 هويسكا

ملعب ألفريدو دي ستيفانو (مدريد – إسبانيا)

الدوري الإسباني (الجولة الثامنة)

⌚تبدأ في الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش.

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