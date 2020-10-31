الامارات | عموري يتكفل بمعسكر نادٍ سعودي

شكرا لقرائتكم خبر عن عموري يتكفل بمعسكر نادٍ سعودي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي اللواء السعودي، عن تكفل لاعب المنتخب الوطني ونادي الجزيرة، عمر عبدالرحمن (عموري)، بتكاليف معسكر الفريق السعودي، استعداداً لمواجهة نادي الانتصار في دوري الدرجة الثانية المحلي.



ونشر نادي اللواء على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة توجه خلالها بالشكر إلى عموري، موضحاً: "تتقدم إدارة نادي اللواء برئاسة فهد العوض بخالص الشكر والتقدير للاعب نادي الجزيرة الإماراتي الكابتن عمر عبد الرحمن على تكفله بمعسكر مباراة اللواء القادمة أمام فريق الانتصار في جدة". تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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