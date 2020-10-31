الامارات | توجيه الدعوة لمحترف هولندي للانضمام إلى معسكر منتخب سورية في الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن توجيه الدعوة لمحترف هولندي للانضمام إلى معسكر منتخب سورية في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب المدير الفني لمنتخب سورية، التونسي نبيل معلول، عن سعادته باللقاء الذي جمعه مع لاعب الكرة الهولندي من أصول سورية محمد عثمان، وجاهزية اللاعب للانضمام إلى قائمة المنتخب السوري في المعسكر الخارجي الذي يقيمه "نسور قاسيون" الشهر المقبل في الإمارات، ومشاركة عثمان في المباريات الودية التي يتضمنها المعسكر.

وعلق معلول على صورة جمعته باللاعب عثمان، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بقوله: "لقاء مفيد مع لاعب خلوق ومحترف، ومحمد عثمان على أتم الاستعداد لمباريات المنتخب السوري الودية".

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ويخوض المنتخب السوري في معسكره الخارجي الشهر المقبل بالإمارات، تجربة ودية أمام منتخب أوزباكستان، في مباراة رسمية هي الأولى لـ "نسور قاسيون" تحت القيادة الفنية للمدرب التونسي نبيل معلول، منذ أن تم التعاقد معه مارس الماضي، وذلك بعد اكتفى منتخب "النسور" طوال الفترة الماضية بخوض معسكرات داخلية، في ظل الاستعداد والعودة مارس المقبل، لاستكمال التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، خصوصاً أن المنتخب السوري يتصدر مجموعته الأولى في التصفيات، وبالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، بفارق ثمان نقاط عن المنتخبين الصيني والفلبيني المتشاركين في المركز الثاني.

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