طلائع الجيش ضد الأهلي .. ممر شرفى لتكريم الأحمر بمباراة التتويج بالدوري

جدة - عمرو شويل طلائع الجيش ضد الأهلي



أكد العميد أحمد فؤاد المهدى مدير الكرة بنادى طلائع الجيش أن ناديه يجهز ممر شرفى لتكريم فريق الأهلى فى مباراة الليلة بعد تتويجه بطلا للدوري للموسم الخامس على التوالى ، وقال المهدى فى تصريحات لـ"الخليج 365" :" تجمعنا علاقة طيبة بالنادى الأهلى وسنحرص على تكريم الفريق الأحمر الليلة بعد انجازه بالتتويج بالدوري قبل سبعة أسابيع من نهاية المسابقة ، لدينا طموح مشروع فى الفوز بالمباراة ولكن هذا لايعنى أن نتجاهل تكريم البطل فى ليلة تسلمه درع الدوري".

طلائع الجيش ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد الأهلي

ويختتم فريق النادي الاهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم، السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي، ويخوض الأهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري، فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً.