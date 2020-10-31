شكرا لقرائتكم 18 ديسمبر المقبل موعد عمومية إنبي لانتخاب رئيس جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عصام زيدان عضو مجلس إدارة إنبى، والمتحدث الرسمي للمجلس، بأنه تقرر انعقاد الجمعية العمومية للنادي يوم الجمعة الموافق 18 من شهر ديسمبر المقبل، اعتبارا من التاسعة صباحا حتى السابعة مساءً، من أجل عرض نتائج الأعمال والقوائم المالية عن السنة المالية 2019 / 2020 إلى جانب التصديق علي محضر الجلسة السابقة.

كما ستشهد الجمعية العمومية، التصويت علي المرشحين على مقعدى رئيس النادي ونائبه وذلك بعد الاستقالة المقدمة في ساعة متأخرة مساء أول أمس من زكريا السيد نائب رئيس مجلس الادارة والمكلف بالقيام بأعمال رئيس النادي من قبل مجلس الادارة الذي فوضه بالقيام بأعمال رئيس النادي بعد بلوغ المهندس علاء خشب رئيس النادى في أكتوبر من العام الماضي لسن المعاش.

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كما أوضح عصام زيدان بأن النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية هو 20٪؜ من جملة عدد أعضاء الجمعية، وشدد المتحدث الرسمي على إنه سيعلن في وقت لاحق موعد فتح باب القبول لطلبات الترشح لاستيفاء كافة الاجراءات.

وتقدم زكريا السيد، رئيس نادى إنبى، باستقالته من رئاسة النادى إلى الشركة البترولية، متمسكا بتلك الاستقالة التى تقدم بها من قبل، خاصة بعدما أصبح رئيسا لبتروسبورت، وذلك حتى يتيح الفرصة أمام أبناء النادى لخدمته فى المناصب المختلفة بالنادى البترولى، وبتلك الاستقالة يصبح هناك مقعدين شاغرين في مجلس إدارة نادى إنبى وهما مقعد الرئيس ونائبه خاصة أن زكريا السيد تولى فى العام الماضى، رئاسة النادى خلفا للمهندس علاء خشب لبلوغه سن المعاش بعدما كان يشغل زكريا السيد منصب نائب الرئيس ليصبح قائما بأعمال الرئيس لمدة عاما قبل أن يتقدم اليوم باستقالته.