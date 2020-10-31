شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث إعارة فريق 99 بالكامل لأحد أندية الدرجة الثانية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُناقش مسئولو الأهلي حالياً مع التشيكي بروكيتش المدير الفني لقطاع الناشئين مقترح إعارة فريق 99 بالكامل في الموسم الجديد لأحد أندية الدرجة الثانية للعب باسمها خاصة في ظل تضاؤل فرص تصعيد أياً منهم بسبب ظروف القائمة، على أن يتم استعادة اللاعبين المميزين منهم في السنوات المقبل من ناحية، ولكي يتثني للنادي تسويقهم بشكل جيد بعد حصولهم على فرصة اللعب من ناحية أخري.

ويدخل الأهلي في مناقشات مع عدده أندية في الدرجة الثانية لبحث إمكانية إتمام الأمر بداية من الموسم الجديد خاصة وأن عدم قيد أياً منهم يعني رحيله بشكل مجاني عن النادي وهو الامر الذي ترفضه إدارة الأهلي والتي ترغب في تسويقهم والاستفادة منهم بأي شكل وهو ما يتم مناقشته وبحثه حالياً.

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ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة أمام الطلائع بناءً على قرار إتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ،ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً، أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.

ورغم فارق النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ورغم أن المباراة تحصيل حاصل إلا أن موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه عن أهمية تقديم عرض قوي الليلة من أجل الحفاظ على "هيبة" الفريق ومن أجل مواصلة الأرقام الجيدة التى حققها الأحمر هذا الموسم ، وأكد موسيماني للاعبيه أن الطلائع فريق قوي ومُنظّم وقادر على تقديم عرض قوي أمام البطل كما حذر موسيماني لاعبيه من العنف حتى لا يتعرض أحدهم لإصابات قد تحرم الفريق من جهوده الفترة المقبل.