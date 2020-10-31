شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أسوان يؤكد عدم جاهزية الملعب لتقنية الفار وصعوبة اللعب ليلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، أن النادى عرض عدة مطالب على اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، فى اجتماع الأسبوع الماضى، لوضع تصور الموسم الجديد، وقال سليمان فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، طلبنا من اللجنة الخماسية تجهيز ملعبنا لاستقبال تقنية الفار، وكذلك خوض المباريات نهاراً نظراً لأن اللعب ليلاً يتطلب تكلفة كبيرة لا يمكننا تحملها.

وأضاف رئيس نادى أسوان، "ننتظر أيضاً جدول الدورى لأنه إذا كان بنفس نظام الموسم الماضى وسيلعب الفريق مباراة كل ثلاثة أيام سنحتاج لحل عاجل بشأن الطيران، ولن يكون هناك وقت كاف للسفر وإجراء المسحات والتدريب كل هذه أمور مازلنا ننتظر توضيحها فى الفترة المقبلة.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.

وكان سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، قد وقع على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.