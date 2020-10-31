شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. الأهلى يهزم الطلائع بثلاثية أجاى والسولية وقفشة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينهى الفريق الكرة الأول بالنادى الأهلي مشواره فى الدوري الليلة حينما يواجه طلائع الجيش باستاد الأهلى والسلام فى ختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدورى والتى حسمها الأحمر قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 فى تاريخه والخامسة على التوالى، ويتسلّم النادي الأهلي درع بطولة الدورى فى مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذي أعلن تسليم الدرع فى الجولة الأخيرة للمسابقة .

وفاز الأهلي (3 – 0) فى ختام الدور الأول على طلائع الجيش بدورى هذا الموسم أحرزها جونيور أجاى وعمرو السولية ومحمد مجدى "قفشه" فى اللقاء الذى أقيم فى العاشر من فبراير الماضي.

ويدخل الاهلي مباراة الطلائع مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة ، بعدما توج بطلا للمسابقة للمرة الخامسة على التوالي، وحقق المارد الأحمر 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة واحدة وزار شباك المنافسين 71 مرة واهتزت شباكه 8 مرات.

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فيما يحتل الطلائع المركز العاشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة جمعها من 33 مباراة فاز في 9 وتعادل في 14 لقاء وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 32 هدفا وتلقت شباكه 34 هدفاً، وضمن طلائع الجيش بقاءه في الدوري المصري الممتاز، بفوزه على ضيفه مصر للمقاصة بهدف دون رد فى الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة.

ويبحث الأهلى عن الفوز الليلة لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018 ، لاسيما أن حقق هذا الموسم 27 فوز و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.