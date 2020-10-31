شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان مراسم قرعة دورى مراكز الشباب الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف صبحى أن انطلاق الدورى سيكون فى خلال الأيام المقبلة، وعلى مرحلتين الأولى فى المحافظات التى تزيد عدد المراكز المشاركة بها عن 20 فريق والمرحلة الثانية فى المحافظات التى يقل المراكز المشاركة بها عن 20 فريق.
ولفت صبحى إلى أن دورى مراكز الشباب أسهم في اتاحة الفرصة لاطلاق طاقات الشباب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وان الوزارة تسعى دوماً لتطوير بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم لتوسيع قاعدة المشاركين في تلك البطولة.
وتتنافس الفرق المشاركة على ملاعب كرة القدم القانونية المطورة بمراكز الشباب، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووفقا للأكواد الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الطبية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .
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