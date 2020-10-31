شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى لإعلان مراسم قرعة دورى مراكز الشباب الاثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح الاثنين المقبل، مؤتمراً صحفياً بمركز التعليم المدنى بالجزيرة، للإعلان عن قرعة دورى مراكز الشباب فى النسخة الثامنة له، بحضور قيادات الوزارة والنقاد الرياضيين وقدامى اللاعبين والدوليين، وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن التصفيات التمهيدية بدأت فى 15 أغسطس وانتهت فى 20 سبتمبر وبلغ عدد المشاركين فيها 21 ألف لاعب ومدير فنى وإدراى يمثلون لاعب ومدير فنى وإدارى يمثلون 600 فريق لكرة القدم بمراكز الشباب فى 27 محافظة .

وأضاف صبحى أن انطلاق الدورى سيكون فى خلال الأيام المقبلة، وعلى مرحلتين الأولى فى المحافظات التى تزيد عدد المراكز المشاركة بها عن 20 فريق والمرحلة الثانية فى المحافظات التى يقل المراكز المشاركة بها عن 20 فريق.

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ولفت صبحى إلى أن دورى مراكز الشباب أسهم في اتاحة الفرصة لاطلاق طاقات الشباب الكروية واكتشاف المواهب الرياضية الشابة، وان الوزارة تسعى دوماً لتطوير بطولة دوري مراكز الشباب لكرة القدم لتوسيع قاعدة المشاركين في تلك البطولة.

وتتنافس الفرق المشاركة على ملاعب كرة القدم القانونية المطورة بمراكز الشباب، مع الالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ووفقا للأكواد الاسترشادية التى وضعتها اللجنة الطبية تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية .