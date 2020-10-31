شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح فى الأهلي لإعارة فريق 99 بالكامل لأحد أندية الدرجة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُناقش مسئولو الأهلي حالياً مع التشيكى بروكيتش، المدير الفنى لقطاع الناشئين، مقترح إعارة فريق 99 بالكامل بالموسم الجديد لأحد أندية الدرجة الثانية للعب باسمها، خاصة فى ظل تضاؤل فرص تصعيد أى منها بسبب الظروف القائمة، على أن يتم استعادة اللاعبين المميزين منهم فى السنوات المقبلة من ناحية، ولكى يتسني للنادي تسويقهم بشكل جيد بعد حصولهم على فرصة اللعب من ناحية أخرى.

ويدخل الأهلي في مناقشات مع عدة أندية فى الدرجة الثانية لبحث إمكانية إتمام الأمر بداية من الموسم الجديد، خاصة أن عدم قيد أى منهم يعنى رحيله بشكل مجانى عن النادى، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة الأهلي والتى ترغب فى تسويقهم والاستفادة منهم بأى شكل، وهو ما يتم مناقشته وبحثه حالياً.

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من ناحية أخرى، يتسلّم النادي الأهلي درع بطولة الدوري فى مباراة الليلة أمام الطلائع بناءً على قرار اتحاد الكرة الذى أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة، ويدخل الأهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدورى برصيد 86 نقطة جمعها من 27 فوزاً و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الأهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط، ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً، أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعها من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما استقبلت شباكه 34 هدفاً.

ورغم فارق النقاط بين الفريقين في جدول المسابقة ورغم أن المباراة تحصيل حاصل إلا أن موسيماني المدير الفني للأهلي تحدث مع لاعبيه عن أهمية تقديم عرض قوي الليلة من أجل الحفاظ على "هيبة" الفريق ومن أجل مواصلة الأرقام الجيدة التى حققها الأحمر هذا الموسم ، وأكد موسيماني للاعبيه أن الطلائع فريق قوي ومُنظّم وقادر على تقديم عرض قوي أمام البطل كما حذر موسيماني لاعبيه من العنف حتى لا يتعرض أحدهم لإصابات قد تحرم الفريق من جهوده الفترة المقبل.