شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عامر لاعب أسوان يقترب من الجونة فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اللواء أحمد سليمان، رئيس نادى أسوان، عن تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، وقال فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن اللاعب بات قريباً من الانتقال للجونة، وأضاف سليمان، أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده وقيمته مليون جنيه قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر الذى اقترب من الجونة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.

Advertisements

وكان سامى الشيشينى، نجم الزمالك السابق، قد وقع على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى عقد بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.