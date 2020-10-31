شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الرجاء .. باتشيكو يرفض المجازفة بعبد الشافى بالموقعة الأفريقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرفض الجهاز الفنى للزمالك بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، المجازفة بإعادة محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للفريق، للمشاركة فى اللقاء المقبل أمام الرجاء المغربى، فى المباراة التي ستجمع الفريقان، يوم الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولى، في إياب دور قبل النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز الزمالك على النادى المغربى، بهدف دون رد، أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، فى مباراة الذهاب التي جمعت بينهما فى ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب، ليقترب الفارس الأبيض من التأهل إلى النهائى الأفريقى، الذى تأهل له الأهلى بعد فوزه على الوداد المغربى، بنتيجة 5 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة فى نصف النهائي، حيث سيقام لقاء النهائي يوم 27 من الشهر الجارى على ستاد برج العرب.

Advertisements

ويفضل جهاز الزمالك، استمرار عبد الشافى فى خوض عمليات التأهيل الخاصة به دون أي تعجل فى عودته حتى يستعيد الفريق جهوده فى أفضل صورة، حيث يخوض اللاعب حاليا، المرحلة الأخيرة من التأهيل وفقا للبرنامج الطبى الموضوع له انتظارا لإلتئام الكسر الذى تعرض له فى عظمة الترقوة بنسبة مائة بالمائة ثم العودة للمشاركة فى التدريبات حيث يفضل جهاز الزمالك تجهيز عبد الشافى للتواجد فى النهائى الأفريقى حال تأهل الفريق الأبيض.

وتغيب عبد الشافى عن الزمالك، منذ إصابته بكسر فى عظمة الترقوة فى لقاء الأهلى، بقمة الدور الثانى فى الدورى، الذى نجح الزمالك فى إنهاءه بالمركز الثانى عقب الفوز على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى جمعت بينهما مساء الإثنين الماضى، على ستاد القاهرة، لينجح فى حصد وصافة الدورى الممتاز، هذا الموسم، برصيد 71 نقطة، بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 50 هدفًا واستقبل 27 هدفًا، علمًا بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة.