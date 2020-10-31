شكرا لقرائتكم الجونة يقترب من ضم أحمد عامر لاعب أسوان فى الميركاتو الجارى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف اللواء أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، عن تلقى أحمد عامر لاعب الفريق عدة عروض خلال فترة الانتقالات الجارية، موضحاً فى تصريحات لـ "الخليج 365" أن اللاعب بات قريباً من الانتقال إلى الجونة، وأضاف سليمان، أن الفريق لن يتخلى سوى عن لاعبين إضافيين بعد رحيل كل من مسعد عوض حارس مرمى الفريق الذى دفع الشرط الجزائى فى عقده مأسوان وقيمته مليون جنية، قبل الانتقال إلى وادى دجلة، وكذلك أحمد عامر الذى اقترب من الجونة، من أجل الحفاظ على القوام الأساسى للفريق.

وأعرب رئيس أسوان عن امتنانه لجهود الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بعدما وفر للفريق كل سبل الدعم فى المعسكر الذى أقيم بالمركز الأوليمبى بعد استئناف النشاط الرياضى عقب توقف كورونا.

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وكان سامى الشيشينى نجم الزمالك السابق قد وقع على عقود تدريب فريق أسوان فى المؤتمر الصحفى الذى أقيم بمقر قلعة تماسيح النيل، فى حضور مجدى سبالك نائب رئيس النادى، لمدة موسم واحد قابل للتجديد، واصطحب الشيشينى أمير عبد العزيز الذى من المقرر أن يشغل منصب المدرب العام، على أن يكون باقى أعضاء الجهاز الفنى من أسوان، وتم إهداء قميص أسوان لكل من الشيشينى وعبد العزيز على هامش المؤتمر. ووعد الشيشينى مسئولو أسوان باستكمال العروض القوية التى اختتم بها أبناء الجنوب الموسم الجارى، وقال المدير الفنى لزهرة الجنوب: أسوان فتحة خير على أى مدرب وأى مدرب بيجى أسوان ربنا بيكرمه، تعاملت مع ناس أحبونا من قبل أن نأتى، هناك حب وتقدير وهذا ما سنبنى عليه الفترة المقبلة.

أضاف: ما زلنا لا نعرف هل سنكمل فى القاهرة أم سنعود لأسوان لأن الجدول لم يتم إعلانه حتى الآن، ولكن نعد جماهير أسوان أن نكون عند حسن ظنهم وسنطور الأداء مع اللاعبين، الفترة الماضية شهدت عمل جيد جدًا مع كشري وسنستكمل ذلك العمل ونطوره.