طلائع الجيش ضد الأهلي .. 4 أرقام قياسية تنتظر المارد الأحمر الليلة

جدة - عمرو شويل طلائع الجيش ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد الأهلي

طلائع الجيش ضد الأهلي

مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت يسعى فريق الأهلى عندما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام ضمن منافسات الجولة 34 والاخيرة للدوري ، لتحقيق المزيد من الأرقام القياسية، بعد نجاحه في حسم لقب بطولة الدوري للمرة رقم 42 في تاريخه، ليواصل تفرده في تسجيل الأرقام والتربع على قمة الكرة المصرية، وبعد نجاح الأهلى في الحسم المبكر لبطولة الدوري هذا الموسم، قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات كاملة، ينتظر الأهلي أرقاماً قياسية جديدة، وغير مسبوقة في تاريخ الدوري المصري منذ انطلاقه، إذا تمكن من تحقيق الفوز فى مباراة الليلة، ليحطم الرقم القياسي السابق المسجل باسمه في موسم 2017-2018 وهو 88 نقطة ويملك المارد الأحمر في جعبته حالياً 86 نقطة قبل مواجهة الطلائع.ورغم أن الأمر يبدو صعباً إلا أنه لايزال مطروحاً حيث بات الاهلى في حاجة لتسجيل أربعة أهداف في لقاء طلائع الجيش لمعادلة الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي في موسم 2017-2018،عندما نجح لاعبو الأهلي في زيارة شباك المنافسين في 75 مناسبة حيث سجل المارد الاحمر حتى الان 71 هدف.كما بات الاهلى في حاجة للفوز الليلة لمعادلة الرقم القياسي في عدد مرات الفوز في موسم واحد، والمسجل باسم النادي الأهلي أيضًا عندما حقق 28 انتصارًا في موسم 2017-2018 ، لاسيما أن حقق هذا الموسم 27 فوز و5 تعادلات، فيما تلقى خسارة واحدة.

والأهلي أيضا هو صاحب أقوى خط دفاع في النسخة الجارية من بطولة الدوري، بعدما استقبلت شباكه 8 أهداف فقط، على مدى 33 مباراة خاضها الفريق، وهو ثالث أفضل مواسم الأهلي الدفاعية بعدما نجح الفريق في إنهاء موسم 1975-1976، دون أن تستقبل شباكه سوى هدفين فقط، وكذلك في موسم 2005-2006 الذي شهد استقبال شباك الأهلي ستة أهداف فقط.

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طلائع الجيش ضد الأهلي



في حالة خروج الأهلي بـ"كلين شيت" في مواجهة طلائع الجيش، سيصل المارد الأحمر إلى 28 مباراة بشباك نظيفة، لينفرد بالرقم القياسي الذي يتقاسمه حاليا مع الإسماعيلي موسم 1990/1991 (27 كلين شيت في 35 مباراة).