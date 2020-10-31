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إطلاق اسم أحمد الفولى على بطولة مصر الدولية للتايكوندو

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جدة - عمرو شويل اقترح اتحاد التايكوندو، إطلاق اسم اللواء الراحل أحمد الفولى على منافسات بطولة مصر الدولية المقبلة، والتي تقام خلال الأشهر المقبلة، وتنظمها مصر كل عام بمحافظة مختلفة، وجاء الاقتراح تقديرا لتاريخ الفولى المشرف في خدمة اللعبة، والإنجازات التي حققها للتايكوندو خلال السنوات الماضية، من خلال توليه منصب رئيس الاتحاد الافريقى ، و نائب رئيس الاتحاد الدولى للعبة .

 

ويعتبر الفولي أحد أهم رموز المصرية بإنجازاته التي سطرها وقد شغل العديد من المناصب المهمة، فقبل أن يشغل منصبي نائب رئيس الاتحاد العالمي للتايكوندو ورئيس الاتحاد الإفريقي، رأس الفولي الاتحاد المصري للتايكوندو ونادي الدهور الرياضي واتحاد الاتحادات الأفريقية كما شغل منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية.

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وأقام اتحاد التايكوندو حفل تأبين  اللواء أحمد فولي، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية  وبحضور أعضاء مجلس إدارة الاتحاد و ، و كذلك مسئولي اللجنة الأولمبية ، و ووزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحى والذى صرح ان الراحل  قدم لوطنه الكثير وشريك نجاح في انجازات الرياضة المصرية بصمته واضحة في الارتقاء برياضة التايكوندو على المستوى المصري والقاري والعالمي.

 

الفولي أحدث طفرة فى التايكوندو الأفريقي خلال فترة رئاسته للاتحاد الأفريقي، حيث وصل عدد الدول الأعضاء في الجمعية العمومية إلى 52 دولة، كما أصبح العديد من لاعبي القارة الأفريقية من أصحاب الميداليات العالمية والأولمبية.

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