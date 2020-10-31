شكرا لقرائتكم وادي دجلة يرفض ضم اليو بادجي في صفقة بيع بيكهام للأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل في مفاجأة من العيار الثقيل رفض مسئولو نادي وادي دجلة ضم السنغالي أليو بادجي في صفقة بيع أحمد رمضان بيكهام للأهلي، وعرض مسئولو الفريق الأحمر إعارة بادجي لدجلة لمدة موسم بعد الإتفاق على دخول لاعبين من الأهلي داخل الصفقة، إلا أن المفاجأة كانت برغبة دجلة في استعارة 2 من اللاعبين الشباب معلنين رفضهم ضم بادجي لوجود تحفظ فني علي أدائه.

وأتم الأهلي اتفاقه مع دجلة لشراء بيكهام مقابل 12 مليون جنيه وإعارة 2 لاعبين، في الوقت الذي ترغب إدارة الأهلي في إعارة بادجي لعدم وجود قناعه من موسيماني المدير الفني للفريق بامكانياته من ناحية، ولإفساح المجال أمام التعاقد مع مهاجم أجنبي سوبر من ناحية اخري، ويجد الأهلي صعوبة في تسويق السنغالي آليو بادجي خارج مصر بسبب غلق باب القيد في معظم دوريات العالم خلال الفترة الحالية.

Advertisements

ويدخل الأهلى معسكرًا مغلقًا اليوم، الجمعة، عقب انتهاء المران الرئيسى الذى يقام على ملعب التتش بالجزيرة، ويواصل على معلول، الظهير الأيسر للفريق، استكمال تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى العضلة الخلفية، وأدى معلول أمس جلسة تأهيل فى الجيم، قبل أن يستكمل التدريبات البدنية بالجرى حول الملعب، على هامش المران الجماعى الذى أقيم مساء أمس الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وشارك مروان محسن مهاجم الفريق فى التدريبات الجماعية للفريق، حيث تعافى مروان محسن، من آثار الإجهاد العضلى الذى أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية خلال الأيام الماضية.