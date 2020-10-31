جدة - عمرو شويل موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري

يختتم فريق النادي الأهلي مشواره في الدوري في الثامنة من مساء اليوم ،السبت، حينما يلاقى نظيره طلائع الجيش على ستاد الاهلى والسلام بختام منافسات الجولة الـ34 والأخيرة من بطولة الدوري التى حسمها الأحمر لصالحه قبل عدة أسابيع للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي ، ويخوض الاهلي مباراة الليلة بدون عدد كبير من لاعبيه الإساسيين سواء للإصابة أو لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني بإراحة بعضهم أو للايقاف ، فالاهلي يفقد جهود حمدي فتحي وعمرو السولية للإيقاف بسبب طرد الأخير في مباراة بيراميدز الماضية بالدوري فيما حصل حمدي فتحي على 3 بطاقات صفراء أما على معلول فيغيب عن مباراة الليلة للإصابة فيما ينوي المدير الفني إراحة بعض اللاعبين الأساسيين أمثال محمد الشناوي وحسين الشحات وقفشة ومروان محسن ، وتبدو حظوظ كلاً من على لطفي وصالح جمعة وبادجي ووليد سليمان قوية في المشاركة في التشكيل الاسياسي للأحمر في لقاء الليلة ومعهم بعض الصاعدين في مقدمتهم عربي بدر الذي سيتم الدفع به في مركز الوسط.

الأهلي وطلائع الجيش

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري



وتقام مباراة الأهلي وطلائع الجيش فى الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز يوم السبت الموافق 31 أكتوبر فى تمام الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية.موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وطلائع الجيش وتنقل قناتي اون تايم سبورت مباراة الاهلي وطلائع الجيش اليوم مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها. التشكيل المتوقع لفريق الأهلي ضد طلائع الجيش استقر الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيدفع به في مباراة طلائع الجيش بالجولة الختامية للدوري المصري الممتاز اليوم السبت. وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي: حراسة المرمى: علي لطفي. خط الدفاع: عربي بدر - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف - أحمد فتحي. خط الوسط: أليو ديانج - محمد فخري - وليد سليمان - جيرالدو دا كوستا- أحمد الشيخ – محمود كهربا. خط الهجوم: أليو بادجي. Advertisements موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري وقدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة السيد عمرو الجنايني الشكر لمجلس إدارة نادي طلائع الجيش على موقفهم من مباراة فريقهم أمام الأهلي ضمن الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز وموافقتهم على إقامتها على ملعب ستاد السلام للمشاركة في الاحتفالية التي تنظمها الشركة الراعية للنادي الأهلي بمناسبة فوزه بمسابقة الدوري هذا الموسم.

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة طلائع الجيش ضد الأهلي في الدوري المصري

ويتسلّم النادي الاهلي درع بطولة الدوري في مباراة الليلة بناءً على قرار اتحاد الكرة الذي أعلن أن المارد الأحمر سيتسلّم الدرع في الجولة الأخيرة للمسابقة ..ويدخل الاهلي مباراة الليلة مُتربعاً على قمة الدوري برصيد 86 نقطة جمعهم من 27 فوز و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي 71 هدفاً وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجوماً والأقوى دفاعاً.

أما طلائع الجيش فيدخل لقاء الليلة وهو في المركز العاشر برصيد 41 نقطة جمعهم من الفوز في 9 مبلاريات و14 تعادلاً و10 خسائر وسجل الطلائع 32 هدفاً فيما إستقبلت شباكه 34 هدفاً.

موقف الاهلي في الدوري قبل لقاء الطلائع الليلة

يعتلى الأهلى صدارة جدول الدوري برصيد 86 نقطة بعد أن خاض 33 مباراة فاز في 27 مباراة وسجل لاعبو المارد الأحمر 71 هدفاً كأقوى خط هجوم في المسابقة بينما استقبلت شباكه ثمانية أهداف فقط كأقوى خط دفاع أيضاً .

جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الاهلي وطلائع الجيش

موقف الطلائع في الدوري قبل لقاء الاهلي الليلة

يحتل الطلائع الثاني عشر برصيد 41 نقطة بعد أن لعب 33 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 9 مباريات وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبيه 32 هدفاً وتلقت شباكه 34 هدفاً.

طموح موسيماني في مباراة الطلائع

يسعى موسيماني لمواصلة عروضه الجيدة مع الأهلي وختام الموسم بتحقيق فوز باعتبارها مباراة التتويج بلقب الدوري، كما يخطط لإشراك عدد من اللاعبين الاحتياطيين في هذه المباراة.

ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري

ترتيب الدورى المصري قبل الجولة الأخيرة من الدوري حيث يتربع فريق الأهلى على الصدارة برصيد 86 بعدما حسم اللقب للمرة الـ42 تاريخه بينما يحتل الزمالك المركز الثانى 68 برصيد ويصارع على الوصافة مع بيراميدز الذى يقع في المركز الثالث علما بأن الزمالك سيخصم منه 3 نقاط آخر الموسم بسبب انسحابه من مباراة القمة أمام الأحمر.

20 لاعباً فى قائمة طلائع الجيش لمواجهة الاهلى بمباراة التتويج بالدورى