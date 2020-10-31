تعرف على حكم موقعة الزمالك والرجاء.. ونهائي أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية في الساعات القليلة الماضية، أن الحكم الجامبي بكاري جاساما سيدير مواجهة الزمالك والرجاء البيضاوي المغربي، والتي من المقرر أن تقام يوم الأربعاء المقبل على ملعب "استاد القاهرة" ضمن إياب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

صحيفة "LE 360" المغربية، كشفت من مصادر مطلعة لها، أن لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وضعت جاساما كخيار أول لإدارة لقاء الأربعاء.

الصحيفة المغربية، أشارت إلى أن الحكم المغربي رضوان جيد سيدير المباراة النهائية في حال وصول الزمالك لمواجهة الأهلي.

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ومن المقرر أن يتجه فريق الرجاء إلى القاهرة يوم الإثنين المقبل عبر طائرة خاصة من أجل مواجهة الزمالك في إطار الإياب، حيث كان من المفترض أن تقام هذه الموقعة في 24 من الشهر الجاري ثم الأول من نوفمبر قبل أن يتم الاستقرار على الرابع من الشهر المقبل.

وجاءت قرارات "كاف" على خلفية إصابة (14 لاعبًا) بداخل فريق الرجاء بإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وهو الأمر الذي جعل السلطات الصحية في المغرب ترفض سفر البعثة إلى القاهرة.

وكانت نتيجة الذهاب والتي أقيمت على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء جاء لصالح الزمالك بعد الفوز الثمين الذي تحقق خارج الديار بهدف دون رد عن طريق المغربي الدولي أشرف بنشرقي.

وحجز الأهلي مقعد الوصول للمباراة النهائية من خلال الفوز على الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (2-0) ذهابًا و(3-1) بالإياب، ليكون الفريق الأحمر في انتظار معرفة المتأهل من مباراة الأربعاء لمواجهته في 27 من الشهر المقبل على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.