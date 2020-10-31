الرجاء يرد.. هل يخوض بانون مباراته الأخيرة أمام الزمالك قبل الانتقال للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال سعيد وهبي الناطق الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، إن قائد الفريق بدر بانون لا يزال حتى هذه اللحظة لاعبًا لبطل الدوري المغربي.

تصريحات متحدث الرسمي لنادي الرجاء جاءت عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في الساعات الأولى صباح السبت، ليؤكد أن بانون لا يزال لاعبًا في الرجاء.

وأضاف :"حتى الساعة بدر بانون لاعب في الرجاء، ولا يوجد أي شيء رسمي مع الأهلي حتى الآن، بانون لديه الطموح للظهور في المباراة النهائية ضد الأهلي".

وكانت تقارير صحفية مغربية كشفت أن هناك اتفاق تم بين إدارتي الأهلي والرجاء حول الحصول على خدمات بدر بانون مدافع الفريق البيضاوي عقب نهاية الموسم.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365" في وقت سابق، أن بانون سينتقل إلى الأهلي عقب نهاية مشوار الفريق المغربي بالمسابقة القارية.

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من جانبه، علّق جواد الزيات رئيس مجلس إدارة نادي الرجاء البيضاوي المغربي عن مصير بانون، مؤكدًا أن رحيل اللاعب اقترب بشرط الحصول على عرض مالي مناسب.

ويعتبر بانون أحد الركائز الأساسية في صفوف المدرب جمال السلامي حيث شارك في 27 مباراة خلال الموسم الحالي سجل من خلالها ثلاثة أهداف.

ويستعد بانون خلال التوقيت الحالي للظهور مع فريقه الرجاء أمام الزمالك في لقاء مقرر إقامته يوم الأربعاء المقبل على ملعب "استاد القاهرة" ضمن إياب دور الأربعة من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

لقاء الذهاب في الدار البيضاء حسمه الزمالك لصالحه بهدف جاء من المغربي أشرف بنشرقي، ليصبح الأبيض مطالبًا على أقل تقدير للتعادل السلبي، في المقابل ليس أمام الرجاء سوى الفوز بفارق هدفين.

جدير بالذكر أن الأهلي حسم البطاقة الأولى للمباراة النهائية بالفوز ذهابًا وإيابًا على الوداد البيضاوي بنتيجة (5-1)، حيث من المقرر أن تقام المباراة النهائية من لقاء واحد على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية في 27 من الشهر المقبل.