ملف الجمعة.."كاف" يُعلن موعد مباراتي دوري الأبطال.. وفيفا يحتفل بعيد ميلاد الخطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر 2020.
المصري يستغل سقوط إنبي وينهي الدوري سادسًا
النني يُعلق على حمل شارة قائد آرسنال لأول مرة
"كاف" يُعلن موعد مباراتي دوري الأبطال.. ويكشف عن ملعب النهائي
منافس الزمالك.. الرجاء يعلن شفاء لاعبين اثنين من فيروس كورونا
موسيماني يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في ختام الدوري
جوزيه يوجه رسالة تحفيزية للأهلي بنهائي أفريقيا.. وتهنئة للخطيب
الونش يبدأ التأهيل: قريبا سأعود أقوى
ليفربول يعلن خضوع فان دايك لجراحة ناجحة
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