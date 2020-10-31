"ظلمنا في الذهاب".. الرجاء يوجه عدة رسائل قبل موقعة الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء البيضاوي المغربي، أن تأجيل مواجهة فريقه ضد الزمالك ببطولة دوري أبطال أفريقيا، أفاد الفريق المغربي.

وأوضح متحدث الرجاء في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" في ساعة مبكرة من اليوم السبت :"التأجيل أفاد فريق الرجاء لتجهيز اللاعبين المصابين قبل مباراة الإياب".

وكان فريق الرجاء افتقد عددًا من العناصر الأساسية في لقاء الذهاب نظرًا لغياب الدولي الليبي سند الورفلي والمدافع عبد الرحيم شاكير بسبب الإصابة، إلى جانب غياب أيوب نناح ومحمد زربيدة بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وانتقل متحدث الرجاء للحديث عن لقاء الذهاب، ليرد :"في لقاء الذهاب تعرضنا لظلم تحكيمي كبير نظرًا لعدم احتساب ركلة جزاء لنا، والرجاء لم يتسحق الخسارة خاصة بعد المستوى الذي قدمناه في الشوط الثاني".

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وعن الحالات المتبقية بعد إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا، كشف :"يتبقى خمس حالات فقط في الفريق، الحالات داخل الفريق كانت بدون أعراض مثل ما حدث لكريستيانو رونالدو وزلاتان إبراهيموفيتش".

وأنهى متحدث الرجاء تصريحاته :"لدينا من الرغبة لتحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية على الرغم من هناك تخوف حول غياب الفريق عن التدريبات خلال الفترة الأخيرة".

وتفوق الزمالك في لقاء الذهاب بهدف دون رد جاء عن طريق النجم المغربي أشرف بنشرقي في لقاء أقيم على ملعب "محمد الخامس" بالدار البيضاء.

وكان من المفترض أن تقام موقعة الإياب في 24 من الشهر الجاري، قبل أن يقرر "كاف" تأجيل اللقاء حتى الأول من نوفمبر ثم الرابع من الشهر المقبل.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من لقاء الزمالك والرجاء البيضاوي، المتأهل للنهائي فريق الأهلي والذي حجز بطاقة العبور للمشهد الختامي عقب الفوز الكاسح على حساب الوداد البيضاوي المغربي بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.