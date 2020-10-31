بركات يتحدث عن موقف رمضان صبحي من التواجد بالقائمة النهائية للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علي البهجي:

أكد محمد بركات، مدير منتخب مصر، أن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري يمر بظروف صعبة في ظل التأجيلات التي قام بها الاتحاد الإفريقية مؤخرا لمباراتي نصف النهائي ونهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال بركات في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس، إن المنتخب سيبدأ معسكرا مفتوحا يوم 3 نوفمبر بتواجد 14 لاعبا، قبل بدأ المعسكر المغلق المقرر أن يبدأ يوم 9 من نفس الشهر.

وأوضح، أنه سيُعلن أسماء لاعبي الأهلي المقرر تواجدهم في معسكر منتخب مصر عقب مباراة الفريق المقبلة أمام طلائع الجيش، لافتًا أن القائمة النهائية سيعلنها البدري يوم 6 نوفمبر عقب خوض الزمالك لمباراة الرجاء بدوري الأبطال.

وأكد أن بيراميدز قدم مباراة قوية أمام نهضة بركان رغم خسارة الكونفدرالية، بالإضافة إلى أن الحكم أظهر تحيز واضح للفريق صاحب الأرض.

Advertisements

وانتقل للحديث عن موقف محمد صلاح، لاعب ليفربول من التواجد في المعسكر المقبل لمنتخب مصر، مؤكدًا أن هناك تواصل دائما مع اللاعب والأخير يتمنى التواجد ليساهم مع زملائه خلال الفترة المقبلة.

وعن اختيار رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، رغم ابتعاده عن المشاركة منذ فترة طويلة، أكد بركات أن حسام البدري سيحاول الوقوف على الحالة البدنية والفنية لرمضان لتحديد موقفه من التواجد في القائمة النهائية للمنتخب.

وأشار إلى أنه في حالة ظهور رمضان صبحي بحالة بدنية دون المستوى المطلوب فسيقوم حسام البدري باستبعاده من القائمة النهائية لمواجهة توجو.

وأتم تصريحاته:" وجود أحمد حجازي بشكل اساسي مع أي فريق سيفيده وسيعود بالنفع على المنتخب، ونثق في قدرة اللاعب على التواجد وتقديم مستوى جيد مع أي فريق يمثله، وتواجده في الدوري السعودي سيكون بشكل مؤقت".