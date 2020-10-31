لاعب دجلة يرد حول موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف محمد عبد العاطي لاعب وسط فريق وادي دجلة، موقفه من الرحيل عن الفريق الدجلاوي بعد نهاية الموسم الحالي (2019 - 2020).

عبد العاطي قال في تصريحات عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1" :"لديّ عقد مع دجلة لمدة ثلاث سنوات".

وأضاف :"بإذن الله من الممكن أن أرحل للخارج، وفي حال عدم حدوث ذلك فأي لاعب يتمنى الانتقال للأهلي أو الزمالك".

وأوضح صاحب الـ25 عامًا :"الزمالك فاوضني في الموسم الماضي، لكن المفاوضات توقفت والنادي تمسك بيّ".

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وأنهى :"الأهلي لم يفاوضني نهائيًا، فقط المفاوضات حدثت من جانب الزمالك".

وحاول الزمالك في الموسم الماضي التعاقد مع عبد العاطي إلا أن المفاوضات لم تكتمل لأسباب مادية.

وصعد عبد العاطي للفريق الأول بدجلة منذ عام 2015، حيث استطاع أن يشارك رفقة الفريق "الدجلاوي" في 77 مباراة.

وشهد الموسم الحالي مشاركة عبد العاطي في 32 مباراة بواقع (31 مباراة بالدوري ومباراة بكأس مصر) استطاع من خلالها أن يصنع هدفًا حاسمًا.